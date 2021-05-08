Чигидин: Из-за импотентной власти украинцы вынуждены ехать на заработки

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Массовый выезд украинцев в Европу лишь доказывает недееспособность нынешней власти изменить ситуацию. Об этом заявил глава Одесской организации Молодежного крыла ОПЗЖ Валерий Чигидин, сообщает пресс-служба организации.

По его мнению, правительство не собирается давать украинцам новые рабочие места и создавать комфортные условия для жизни своих граждан.

"Последнюю волну коронавируса мы пережили благодаря Богу, а не Степанову. И даже в такой сложной экономической ситуации власть создаёт людям дополнительные сложности. В ближайшее время Украину смогут покинуть лишь те, кто вакцинируются и получат паспорт, но о каком паспорте может идти речь, когда в стране целиком провален коронавирусный кейс. В стране не хватает вакцин, а у нас говорят о паспортах. Я думаю, что в связи с недоверием со стороны населения в адрес привезенных вакцин, мы увидим, как массово, в темную будут продаваться коронавирусные паспорта. Украинцы будут вынуждены находить подобные лазейки, чтобы покинуть страну, люди хотят достойно жить", — заявил Чигидин.