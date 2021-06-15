Чигидин: Большая папка ждет своего времени и будет использована против тех, кто нарушает Конституцию

Валерий Чигидин Оппозиционная платформа - За жизнь | Молодежное крыло

Обращение Виктора Медведчука в Европейский суд по правам человека лишь доказывает, что судебная система в Украине зависима от нынешнего правительства и является личным инструментом Зеленского. Об этом заявил глава Одесской областной организации Молодежного Крыла ОПЗЖ Валерий Чигидин.

"В отличие от наших судов, ЕСПЧ более цивилизованный, и в нашей стране к нему прислушиваются, поскольку боятся гнева западных партнеров, но по факту руководителей. Важный момент заключается в том, что при этой власти никто не понесет наказания, но стоит помнить о том, что президенты меняются и на каждого персонажа собираются папочки. Поэтому плюсов этим судьям и прокурорам это точно не добавит, скорее добавит минусов, и я думаю, что у оппозиции уже лежит большая папка на тех, кто пошел по беспределу. Одна из проблем действующей власти заключается в том, что они не умеют работать в правовом поле, собственно это и губит нынешний режим", – заявил Чигидин.