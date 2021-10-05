Черный: Причастные к офшорам из команды Зеленского понесут наказание после смены власти

Виктор Черный Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Украинские чиновники, являющиеся фигуранты журналистского расследования об офшорах, понесут наказание после смены власти. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Черный.

"Я не сомневался, что команда президента захочет не обратить внимание на этот вопиющий факт и сделать вид, что этого просто нет.

Это все равно закончится тем, что все виновные все равно понесут наказание, потому что ничего не вечно и будет новый, другой президент, который, я думаю, все таки осуществит обещание этого президента о том, что " весна прийде, саджати будемо", - заявил парламентарий.

Вместе с тем он подчеркнул: "Сегодня нужно четко понимать, что ничего тайного, как они так считают, как они делают и нарушают законы, тайного ничего нет. Все сегодня явное и все деньги отслеживаются. Поэтому, я думаю, что это еще не последняя информация, это только начало и мы увидим очень-очень много еще интересного. В том числе по поводу деятельности сегодняшней этой власти. Я имею в виде "Велике будівництво" или "Велике крадівництво", как сегодня в народе об этом говорят. Я думаю еще там вскроются огромные, вопиющее цифры, которые даже не сопоставимы с этими 40 миллионами долларов, которые якобы в офшорах они там переводили. Я думаю цифры там намного больше и уверен, что в скором времени все это станет явным", - высказался Черный.