Черный: Предъявленные Медведчуку обвинения в суде не выдерживают никакой критики

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время судебного заседания Фото из открытых источников

Предъявленные в суде главе политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку обвинения не выдерживают никакой критики. Об этом заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Виктор Черный в эфире телеканала "Перший Незалежний".

Он отметил, что после выступления Медведчука судья удалилась в совещательную комнату для вынесения решения, которое, по словам Черного, будет наверняка продиктовано из Офиса президента.

"Обвинения, которые предъявлены Виктору Владимировичу, не выдерживают никакой критики. Адвокаты Виктора Медведчука, я считаю, разгромили полностью все доводы, которые приводились группой прокуроров", - заявил нардеп.

Черный отметил, что в сегодняшнем выступлении лидер оппозиции раскрыл информацию, которую ранее особо не рассказывал. Он поведал о тех событиях, которые происходили в Украине в 2014-2015 и действиях, которые он осуществлял вместе с народным депутатом Нестором Шуфричем, направленные на то, чтобы остановить и завершить конфликт на Донбассе.

"Поэтому сейчас судья удалилась в совещательную комнату...Одно хочу сказать: этой власти мы точно не верим, в правосудие от этой власти точно не верим, потому что его просто нет. И решение которое вынесет судья, я уверен, будет продиктовано как раз давлением Офиса президента, теми командами, которые они давали в суде и до этого", - подчеркнул Черный.

По словам депутата, маразм ситуации состоится в том, что Виктор Медведчук осуществлял именно те действия, о которых просило высшее руководство страны - в том числе и СБУ. В частности, ради обеспечения энергетической бещопасности Украины.

"Нужно было, чтобы не остановилась промышленность Украины и украинский народ не замерз. В зиму 2014-2015 годов нужно было каким-то образом покупать энергетический уголь, который у нас 85% добывается именно на сейчас неподконтрольной территории Украины.

Та информация, которая была представлена Виктором Медведчуком, очень полезна для всех, чтобы мы наконец-то понимали, как этот конфликт на Донбассе зародился, как его пытались погасить и почему этого не произошло. И, конечно, Виктор Владимирович привел данные о том, сколько было с его помощью освобождено пленных, это до 500 человек, и как это осуществлялось. Я помню и похождения по минному полю, когда они выводили 120 человек пленных, 4 км они шли. Я естественно эту информацию знал, потому что с 2012 года нахожусь рядом с Виктором Владимировичем, и думал, когда же он захочет об этом рассказать Украине. Это сегодня произошло", - добавил Виктор Черный.

Напомним, с начала вооруженного конфликта на Донбассе благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего было освобождено политиком более полутора тысяч украинцев.

Ранее экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор Закарпатья и Луганской области, народный депутат Верховной Рады VI и VII созывов Геннадий Москаль заявил, что до прихода Владимира Зеленского к власти происходили обмены пленными, а сейчас их уже нет годами.

Как известно, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи, и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

8 октября народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, нарушая закон. Однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это. Позже он опубликовал видео, как прокуроры попытались вручить очередное подозрение председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, однако адвокаты политика пресекли эту попытку.

Уже в понедельник, 11 октября, Кузьмин сообщил, что Медведчуку все-таки вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это притом что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 96,9 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.