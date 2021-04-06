Черный о попытке запрета "Партии Шария": Действующая власть развернула в Украине политический террор

Народный депутат (фракция "Оппозиционный платформа – За жизнь") Виктор Черный Фото из открытых источников

Действующая власть президента Владимира Зеленского развернула сегодня в Украине политический террор. Такое мнение выразил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Черный, комментируя на митинге под Окружным административным судом г. Киева попытку Министерства юстиции Украины запретить через судовые инстанции "Партию Шария". Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

"Сегодня мы пришли сюда, чтобы зафиксировать позицию нашей партии относительно того политического террора, который в Украине сегодня развернула действующая власть. Особо обидно наблюдать ситуацию, когда гарант Конституции, который должен ее защищать, эту Конституцию попирает и пляшет над ней с бубном. Это не допустимо!", - отметил политик.

Черный подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" готова поддерживать любую политическую силу, которая будет справедливо требовать от этой власти выполнения закона.

"Мы сегодня пришли, в первую очередь, обратиться к украинскому народу поддержать наших товарищей, коллег, как хотите называйте, из "Партии Шария". Они, возможно, где-то наши конкуренты, но мы их так не воспринимаем, потому что мы все вместе, я считаю, хотим одного - того, чтобы Украина стала действительно независимой страной и страной, которая будет находится не на последнем месте по благосостоянию в Европе, а на первом-втором. То есть мы хотим процветания для нашей страны. Не в том плане, что мы пришли именно поддержать "Партию Шария" - мы поддерживаем любую партию, любую силу, которая будет справедливо требовать от этой власти выполнения закона, выполнения Конституции Украины на территории нашей страны", - отметил он.

Также Черный напомнил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" уже сделала официальное заявление по поводу попытки Минюста запретить "Партию Шария".

"Оно очень жесткое, прямое и очень правильное. Мы выступаем за то, чтобы в Украине был порядок, чтобы права граждан соблюдались в полной мере и чтобы Украина была действительно правовым государством как зафиксировано в Конституции Украины, а не то, как сегодня устроила действующая власть. Это решение партии и моя личная позиция", - подытожил он.

Напомним, сегодня, 6 апреля, под Окружным административным судом г. Киева, где должны рассмотреть иск Министерства юстиции Украины о запрете "Партии Шария", собрался многолюдный митинг - люди вышли, чтобы выразить свою поддержку этой политической силе.