Черный о незаконном продлении меры пресечения Виктору Медведчуку: Никто и не мог подумать, что в 21 веке в центре Европы будут строить диктатуру

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Решение о продлении домашнего ареста председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку было ожидаемым, потому что судебная система полностью подконтрольна президенту Владимиру Зеленскому. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Черный на брифинге 2 сентября.

"Решение было ожидаемым, примерно с вероятностью 90%, потому что мы сегодня прекрасно видим и понимаем, что судебная система полностью подконтрольна президенту и его офису. То есть одна из ветвей власти реально влияет на судебную ветвь власти, что недопустимо и запрещено Конституцией. Однако гарант Конституции именно ее и нарушает", – отметил он.

Черный также подчеркнул, что сегодняшнее решение суда защита Медведчука обжалует в Апелляционном суде Киева.

"Это решение будет рассматриваться в ближайшее время в Апелляционном суде Киева, там будем доказывать, что предоставленные прокурорами доказательства не выдерживают никакой критики, об этом уже вся страна знает. Потому что Виктор Медведчук на одном из судебных заседаний прямо рассказал обо всем этом и те, кто слушали, особенно юристы с опытом, говорят, что, конечно же, такого не ожидал никто от Украины 21-го века. Никто не думал, что в Украине может такое происходить, что диктатура, которая сегодня медленно захватывает страну, захватит и судебную власть", – добавил нардеп.

Напомним, 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.