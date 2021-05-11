Черный о давлении на оппозицию: Это ответ на проведенные нами мероприятия 9 мая

Виктор Черный "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Действия, которые проводятся властью в отношении "Оппозиционной платформы - За жизнь", являются продолжением провокационных действий в отношении политсилы. Об этом заявил народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Черный в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Еще раз хочу обратить внимание наших зрителей, на то, что действия, которые сегодня производятся в отношении "Оппозиционной платформы - За жизнь" являются продолжением провокационных действий в отношении нашей политической силы. И это я лично воспринимаю как ответ на проведение нами мероприятия 9 мая в честь дня Великой Победы. В ответ на это действующая власть устроила то, что сейчас происходит", - ответил нардеп.

Он заявил, что действия власти являются обещанной расправой, которая была обещана ранее.

"Но народ Украины понял, кто на самом деле герои, а кто об этом только говорит! - подчеркнул Черный.