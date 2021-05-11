live
Новости » Политика Читати новину українською

Черный о давлении на оппозицию: Это ответ на проведенные нами мероприятия 9 мая

Виктор Черный "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Действия, которые проводятся властью в отношении "Оппозиционной платформы - За жизнь", являются продолжением провокационных действий в отношении политсилы. Об этом заявил народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Черный в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Еще раз хочу обратить внимание наших зрителей, на то, что действия, которые сегодня производятся в отношении "Оппозиционной платформы - За жизнь" являются продолжением провокационных действий в отношении нашей политической силы. И это я лично воспринимаю как ответ на проведение нами мероприятия 9 мая в честь дня Великой Победы. В ответ на это действующая власть устроила то, что сейчас происходит", - ответил нардеп.

Он заявил, что действия власти являются обещанной расправой, которая была обещана ранее.

"Но народ Украины понял, кто на самом деле герои, а кто об этом только говорит! - подчеркнул Черный.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В СБУ отказались расследовать продажу компанией Зеленского сериала "Папик" в Россию в обход санкций Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" более тысячи украинских женщин Зеленский: Пусть героизм украинцев во Второй мировой дает силу новому поколению наших воинов Чем больше Зеленский будет смещаться в нишу Порошенко, тем активнее его избиратели будут уходить к ОПЗЖ, - Хурсин

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |