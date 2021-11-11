Чередниченко: Власть, вместо решения острых социально-экономических проблем страны, занимается преследованием Медведчука

MigNews

Украинская власть, для того, чтобы как-то прикрыть свою некомпетентность в социально-экономических вопросах страны, переключает внимание общественности на борьбу с председателем политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком. Об этом во время пресс-конференции на тему "Ведущий европейский адвокат присоединяется к команде правовой защиты председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука" заявила адвокат оппозиционного политика Лариса Чередниченко.

"У нас очень много проблем, и для того, чтобы как-то прикрыть свою бездеятельность, вот полную несостоятельность, власть не может придумать разрешения ни социальным проблемам, ни проблемам на Донбассе, ни другим проблемам, которые периодически и очень часто сотрясают Украину, те или иные группы граждан, те же ФЛП, те же владельцы "евроблях", те же врачи, те же преподаватели, очень много вопросов не разрешённых. Власть сама придумать ничего не может. Вместо нее логичные разрешения, очень легкореализуемые предлагает оппозиция. Взять тот же газ, Виктор Владимирович Медведчук в свое время договорился с представителями Российской Федерации о том, что с Украиной будут заключены прямые договора поставки газа по цене 175 долларов США, разве может это не понравиться? Оказалось, может, украинской власти проще демонизировать Российскую Федерацию, демонизировать Путина. Во всем в Украине виноват Путин, поэтому мы не будем покупать газ на прямую, мы предпочтём его приобретать в Европе по ценам в 5-8 раз дороже", - отметила адвокат.

Чередниченко подчеркнула, что власть и организовывает атаки на оппозицию, потому, что пытается путем давления на Медведчука, выторговать себе преференции на международной арене.

"Поэтому власть и организовывает атаки на оппозицию, потому что знает, что оппозиции удается на международной арене договориться о том, о чем не может договориться официальная власть", - резюмировала адвокат.

Напомним, доктор юридических наук Бертран Мальменьдье изучал право, медицину и философию в Лионе, Женеве и Берлине и в 2000 г. защитил докторскую диссертацию в области истории публичного права. После длительного периода исследовательской и учебной работы в Институте политологии, государственного и административного права свободного университета Берлина (проф. д-р Граф фон Песталоцца) в 1997 году получил статус адвоката и в 2002 году основал собственное Адвокатское бюро.

Ранее член Европарламента от Германии, который входит в подкомитет по вопросам прав человека, доктор Максимилиан Кра заявил, что арест председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, закрытие телеканалов по указанию президента Владимира Зеленского на фоне коррупции и олигархического правления – противоречит европейским стандартам и политике.

Как сообщалось, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили Виктору Медведчуку новое подозрение. Новые обвинения касались поставок топлива из неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.