Чередниченко: Власть в любой момент может расширить перечень обвинений Медведчуку

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Власть в любой момент может решить расширить обвинения в адрес главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявила адвокат Людмила Чередниченко.

"Предельный срок действия такой меры пресечения как домашний арест не может составлять более, чем шесть месяцев в уголовном производстве. Но даже четкое предписание закона не может быть гарантией того, что по окончанию срока действия меры пресечения, которая в настоящий момент действует в отношении Виктора Медведчука, она действительно прекратится. Ничего не мешает стороне обвинения придумать еще какой-то эпизод неустановленных действий Виктора Медведчука, которые следствие вдруг каким-то образом квалифицирует по тяжкой статье уголовного кодекса. И после того, как закончится одна мера пресечения, ничего им не помешает инициировать ходатайство к следственному судье об избрании следующей меры пресечения, поскольку возникло новое основание, новый эпизод", - рассказала она.

Чередниченко отметила, что "когда следствие говорит о том, что оно квалифицировало действия Виктора Медведчука как государственную измену, то в ЕРДР внесены сведения об этой государственной измене очень размыто.

"Ему чего только не инкриминируют: и препятствование внедрению сотовых технологий, и сбор секретной информации, и передача этой информации неустановленным лицам в РФ, и вербование граждан Украины для работы в пользу правоохранительных органов другого государства, и еще ряд эпизодов, которые в нынешнем подозрении не фигурируют, однако в ЕРДР они внесены. И, вероятнее всего, сторона обвинения тоже осуществляет какие-то процессуальные мероприятия для того, чтобы собрать доказательства", - добавила адвокат.

Напомним ранее, президент РФ Владимир Путин назвал антиконституционным арест Медведчука, заявив, что главу политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" киевские власти заперли дома, надев браслет.