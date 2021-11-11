Чередниченко: Преследование СМИ всегда плохо заканчивается для тех, кто это инициировал

Все, кто инициировали преследование СМИ, обычно заканчивали очень плохо. Об этом во время пресс-конференции на тему "Ведущий европейский адвокат присоединяется к команде правовой защиты председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука" заявила адвокат оппозиционного политика Лариса Чередниченко.

Она подчеркнула, что в Украине власть, путем закрытия независимых медиа, фактически нарушает Конституцию, поскольку свобода слова гарантируется именно Основным законом страны.

"Журналистов из СМИ не зря называют особой ветви власти и преследование медиа, которое приводить к информационной блокаде. Оно всегда плохо заканчивается и преследование национальных медиа, которое началось в этом годе, тоже обязательно закончиться и закончиться очень плохо для того, кто это инициировал. Теперь, что касается преследование оппозиции и Виктора Медведчука. Это в первою очередь преследование их избирателей, то есть нас, граждан Украины, которые разделяют точку зрения, тех политиков, за которых они голосовали. Это преследование инакомыслия, которое допускается и гарантируется конституцией Украины. Я могу иметь свою точку зрения, и я имею право ее высказывать", - отметила она.

Чередниченко добавила, что закрытие СМИ и преследование Медведчука - это попрание европейских ценностей.

"Преследование оппозиции и Виктора Медведчука — это попрание европейских ценностей, на которые Украина и ее власть добровольно подписались. Эти ценности, задекларированные в международных актах и соглашениях ассоциации ЕС. Они закрепляют приоритет в Украине соблюдение прав человека. Но на деле это все преследуются. Мы говорим, что идем в ЕС, а по пути в ЕС ми попираем те ценности, которые заставляет нас соблюдать. Чем это закончиться для власти. Юлия Тимошенко тоже подвергалась уголовному преследованию и ее делу Европа тоже стала уделять очень много внимания. Для власти Януковича, которая преследовал Тимошенко, все закончилось очень плохо. Не проводя между харизматичной Тимошенко и не менее харизматичным Виктором Владимировичем параллелей, не проводя межу их уголовным преследованием параллелей. Я хочу сказать, что незаконные действия власти, которая стремиться не политическими путями бороться с оппозицией, а уголовно-правовыми. Для такой власти все закончиться плохо, если эта будет власть Зеленского, не важно какая власть, это все для них закончиться очень плохо", - резюмировала адвокат.

Напомним, доктор юридических наук Бертран Мальменьдье изучал право, медицину и философию в Лионе, Женеве и Берлине и в 2000 г. защитил докторскую диссертацию в области истории публичного права. После длительного периода исследовательской и учебной работы в Институте политологии, государственного и административного права свободного университета Берлина (проф. д-р Граф фон Песталоцца) в 1997 году получил статус адвоката и в 2002 году основал собственное Адвокатское бюро.

Ранее член Европарламента от Германии, который входит в подкомитет по вопросам прав человека, доктор Максимилиан Кра заявил, что арест председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, закрытие телеканалов по указанию президента Владимира Зеленского на фоне коррупции и олигархического правления – противоречит европейским стандартам и политике.

Как сообщалось, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили Виктору Медведчуку новое подозрение. Новые обвинения касались поставок топлива из неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.