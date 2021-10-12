Чередниченко: Медведчук в 2014 году не занимался политической деятельностью

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время брифинга 20.07.21 112ua.tv

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в 2014 году не занимался политической деятельностью. Об этом заявила адвокат оппозиционного политика Лариса Чередниченко во время судебного заседания в Печерском райсуде Киева во вторник, 12 октября.

"Указано, что к подрывной деятельности против Украины решено привлечь господина Медведчука, который на протяжении длительного времени имеет личные тесные связи с высшим политическим руководством как Украины, так и РФ, занимал должность главы Администрации президента Украины и прочее, прочее, прочее. В свою очередь, господин Медведчук, имея определенные политические амбиции, будучи противником евроинтеграционных процессов в Украине, которые начались в 13-14 годах, согласился на соответствующее предложение. Ну, это смешно", – сказала защитник.

Чередниченко напомнила, что в 2013, 2014 и в последующие годы вплоть до 2019 года Виктор Медведчук не занимался активной политической деятельностью.

"Следует по этому поводу сказать, что в 2013, 2014 и в последующие годы вплоть до 2019 года Виктор Владимирович не занимался активной политической деятельностью, в связи с этим он не делал заявлений, связанных с политикой. Политические заявления он стал делать после избрания народным депутатом Украины в ВР 9 созыва. И именно после этого президент анонсировал очень громкое дело, которое плохо закончится. И в развитие этого анонса в течение двух последних лет многочисленные уголовные производства о якобы участии Виктора Владимировича в многочисленных государственных изменах инспирируются, инспирируются и инспирируются", – заявила Чередниченко.

Напомним, Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали почти 97 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.