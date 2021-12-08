Чемерис: Зеленский уже полгода не подписывает закон о военных преступниках, потому что находится на шпагате между радикалами и Западом

Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский уже полгода не подписывает закон №2689 о военных преступниках, потому что с одной стороны боится реакции радикальных организаций, а с другой стороны, не ветирует его, потому что не хочет негативной реакции западных партнеров. Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил украинский правозащитник Владимир Чемерис.

Он подчеркнул, что официальная формулировка "документ на доработке" не является юридическим поводом для затягивания подписания.

"Зеленский не подписывает проект закона о военных преступниках, потому что документ "на проработке". Это юридический нонсенс, потому что, если президент не подписывает и не ветирует закон в течение 15 рабочих дней, его должны подписывать председатель ВР. Это нарушение, со стороны президента в первую очередь, потому что он должен либо вернуть закон парламенту, либо подписать его. На самом деле, почему он не подписывает, потому что то, что делалось и делается на линии разграничения в Украине, там есть массово военных преступлений с обеих сторон. Это задокументировали и зафиксировали представители правозащитных организаций, как международных, так и украинских правозащитных организаций. Вот почему у нас до сих пор не расследовании те события, которые отбывали на Майдане в январе-феврале в 2014 года, или второго мая 2014 года в Одессе, именно потому что у нас существует такое двойное правосудие. То есть, даже когда люди сами уже признают, что они стреляли на Майдане, а это есть военное преступление в том числе, то к ним не применяется никоим образом правосудие, очевидно, что именно в этом проблема. Так или иначе, все-таки военные преступления есть, мы это все прекрасно понимаем. Ответственность за них должно наступить, независимо от того, с какой стороны линии разграничения находилась та или иная человек, который совершил преступление", - отметил он.

Чемерис добавил, что на данный момент Зеленский находится в достаточно затруднительном положении.

"Дело в том, что понимаете, ветировать закон о военных преступлениях это скажем так, очень не популярно, в первую очередь среди наших, скажем так партнеров, соседей и так далее. На самом деле, очевидно сейчас Зеленский находится в такой ситуации. С одной стороны и подписать и нажить себе врагов, а с другой стороны, ветировать это значит получить критику со стороны правозащитных международных организаций", - добавил правозащитник.

Как сообщалось, 22 ноября президент Владимир Зеленский должен был подписать или ветировать принятый Верховной Радой законопроект №2689 о военных преступниках. Однако, этого не произошло, а сам офис президента так и не ответил на запрос "Радио Свобода", направленное еще в сентябре, о том, почему документ "исчез" после голосования в парламенте.