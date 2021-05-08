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Чехия призывает ЕС выслать по одному дипломату РФ

Фото из открытых источников

Такое решение премьер-министр страны считает необходимостью

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перед саммитом ЕС призвал страны блока выслать минимум по одному российскому дипломату в знак солидарности с Прагой. Об этом сообщает České noviny.

"Мы всегда должны понимать, что когда одно государство-член подвергается нападению, это фактически нападение на всех. Я попросил, чтобы они рассмотрели вопрос о высылке по крайней мере одного дипломата", - отметил он. 

При этом Бабиш добавил, что 7 мая лидеры стран ЕС обсуждали вопрос о взрывах во Врбетице в 2014 году. В частности, в дебатах участвовали в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Кроме этого, по словам чиновника, к обсуждению вопроса планируют вернуться на саммите Совета Европы, который пройдет уже в конце мая.

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Ранее сообщалось, что Украина почти вдвое сократила количество дипломатов из России с начала конфликта на Востоке. Сейчас их только 37 человек. 

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