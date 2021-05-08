Чехия призывает ЕС выслать по одному дипломату РФ
Такое решение премьер-министр страны считает необходимостью
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перед саммитом ЕС призвал страны блока выслать минимум по одному российскому дипломату в знак солидарности с Прагой. Об этом сообщает České noviny.
"Мы всегда должны понимать, что когда одно государство-член подвергается нападению, это фактически нападение на всех. Я попросил, чтобы они рассмотрели вопрос о высылке по крайней мере одного дипломата", - отметил он.
При этом Бабиш добавил, что 7 мая лидеры стран ЕС обсуждали вопрос о взрывах во Врбетице в 2014 году. В частности, в дебатах участвовали в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.
Кроме этого, по словам чиновника, к обсуждению вопроса планируют вернуться на саммите Совета Европы, который пройдет уже в конце мая.
Ранее сообщалось, что Украина почти вдвое сократила количество дипломатов из России с начала конфликта на Востоке. Сейчас их только 37 человек.