Чехия призывает ЕС выслать по одному дипломату РФ

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Такое решение премьер-министр страны считает необходимостью

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перед саммитом ЕС призвал страны блока выслать минимум по одному российскому дипломату в знак солидарности с Прагой. Об этом сообщает České noviny.

"Мы всегда должны понимать, что когда одно государство-член подвергается нападению, это фактически нападение на всех. Я попросил, чтобы они рассмотрели вопрос о высылке по крайней мере одного дипломата", - отметил он.

При этом Бабиш добавил, что 7 мая лидеры стран ЕС обсуждали вопрос о взрывах во Врбетице в 2014 году. В частности, в дебатах участвовали в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Кроме этого, по словам чиновника, к обсуждению вопроса планируют вернуться на саммите Совета Европы, который пройдет уже в конце мая.

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