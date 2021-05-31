Чехия призвала Россию прекратить называть ее "недружественным государством"

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Такие шаги противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях

Правительство Чехии призывает власти России прекратить применять к ней термин "недружественное государство". Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Чехии.

"Без этого шага мы вряд ли сможем вернуться к стандартному дипломатическому общению и начать думать о возможности полной нормализации взаимоотношений. Стоит напомнить, что мы рассматриваем шаги, связанные с созданием списка "недружественных стран", как такие, что противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях", - заявил глава МИД Якуб Кулганек.

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Ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации внесло Соединенные Штаты Америки и Чешскую Республику в список "недружественных государств".

До этого российские власти начали формировать список "недружественных стран", которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. В нем уже оказались США.