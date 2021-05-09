Чехия потребует от России компенсацию за взрывы на военных складах

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Речь идет о сумме более 47 млн долларов

Чешское правительство хочет получить от России материальную компенсацию из-за взрывов на военных складах, которые произошли во Врбетице в 2014 году. Об этом в эфире Чешского телевидения заявила министр финансов Елена Шиллерова.

По ее словам, Прага хочет получить от РФ минимум 1 млрд крон, в частности, это составляет более 47 млн долларов по текущему курсу.

"Наиболее реальным способом является международная компенсация в соответствии с международным правом, потому что, если мы пойдем по пути, например, возмещения ущерба за уголовное производство, это будет очень долгое время", - сказала Шиллерова.

Кроме этого, министр отметила, что шансы все же получить материальную компенсацию от России минимальны.

Также стало известно, что МИД Чехии готовит дипломатическую ноту, в которой официально возложит на Москву ответственность за взрывы.

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Ранее сообщалось, что президент Чехии Милош Земан назвал две вероятные версии причины взрывов на военных складах в Врбетице в 2014 году. По его словам, рассматривается вариант непрофессионального обращения со взрывчатыми материалами и вмешательства иностранных спецслужб.