Чехия по запросу Украины задержала участника оккупации Крыма

Крым Фото из открытых источников

Его группировка взаимодействовала с командованием Военно-морского флота РФ

В аэропорту Праги по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины, был задержан гражданин РФ Александр Франчетти. Как передает "Радио Свобода", об этом сначала сообщили представители российской власти в анексованому Крыму, а впоследствии подтвердили в чешской полиции.

В 2014 году Франчетти активно участвовал в аннексии Крыма. Как ранее отмечали СМИ, еще за несколько дней до начала российской операции по аннексии полуострова он группировки "Северный ветер", которое отвечало за охрану линий электропередач, газопровода, а также выявление неких "экстремистских групп".

Сам Франчетти рассказал, что эта группировка взаимодействовала с командованием Военно-морского флота РФ.

Сейчас Франчетти постоянно живет в Праге, где работает тренером по фитнесу. В 2019 году Чешское радио со ссылкой на источники сообщало, что Франчетти попал в поле зрения чешской контрразведки.

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Ранее сообщалось, что "власти" аннексированного Крыма заявили о намерении регулярно привлекать жителей полуострова к расчистке русел рек, накануне первый такой "субботник" провели в Алуште.