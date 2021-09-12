Чехия по запросу Украины задержала участника оккупации Крыма
Его группировка взаимодействовала с командованием Военно-морского флота РФ
В аэропорту Праги по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины, был задержан гражданин РФ Александр Франчетти. Как передает "Радио Свобода", об этом сначала сообщили представители российской власти в анексованому Крыму, а впоследствии подтвердили в чешской полиции.
В 2014 году Франчетти активно участвовал в аннексии Крыма. Как ранее отмечали СМИ, еще за несколько дней до начала российской операции по аннексии полуострова он группировки "Северный ветер", которое отвечало за охрану линий электропередач, газопровода, а также выявление неких "экстремистских групп".
Сам Франчетти рассказал, что эта группировка взаимодействовала с командованием Военно-морского флота РФ.
Сейчас Франчетти постоянно живет в Праге, где работает тренером по фитнесу. В 2019 году Чешское радио со ссылкой на источники сообщало, что Франчетти попал в поле зрения чешской контрразведки.
Ранее сообщалось, что "власти" аннексированного Крыма заявили о намерении регулярно привлекать жителей полуострова к расчистке русел рек, накануне первый такой "субботник" провели в Алуште.