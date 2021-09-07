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Чайка: Суд рассмотрел иск о незаконности процедуры назначения заместителей мэра Николаева и управделами исполнительного комитета горсовета

Владислав Чайка Фото из открытых источников

Административный суд Николаевской области 7 сентября рассмотрел иск о незаконности процедуры назначения заместителей мэра Николаева и управделами исполнительного комитета горсовета. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Николаевского горсовета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Владислав Чайка.

"Сегодня, 7 сентября, состоялось заседание административного суда Николаевской области, на котором было рассмотрено мое исковое заявление по поводу незаконности решения Николаевского горсовета "Про затвердження на посади заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради". Суд установил нарушения со стороны городского совета Законов Украины "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про доступ до публічної інформації" и "Регламенту Миколаївської міської ради".

Фактически, суд установил, что процедура назначения на должности заместителей городского головы и управляющего делами исполкома, является незаконной. Вынесено решение обязать Николаевский городской совет принять меры по устранению нарушений законодательных актов, привести решения горсовета в соответствии с действующим законодательством Украины", - написал он.

 
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