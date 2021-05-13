"Чай крепче, чем Зе-команда": От бессилия власть не знает, что делать, - Логозяк о давлении на Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Самый большой проигрыш Зеленского в том, что сейчас Медведчук - самый основной лидер на следующего президента Украины, подчеркнула эксперт

Власть от бессилия и падения рейтингов уже не знает, что делать: если провести аналогии с тарифной политикой, то закрытие оппозиционных телеканалов произошло тогда, когда подскочили цены на газ, а преследование лидера оппозиции Виктора Медведчука происходит тогда, когда тарифы на электроэнергию должны вырасти в 2,5 раза. Об этом в эфире ток-шоу "Голос народа" на телеканале "Перший Незалежний" заявила эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Алина Логозяк.

Гостья ток-шоу, комментируя судебное заседание по избранию меры пресечения народному депутату Украины, председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, отметила, что это дело - это политика.

"В данной ситуации я считаю, что наш гарант и его команда, которая на сегодняшний день уже ветхо держится как-то между собой, - знаете, как есть шутка "у меня чай крепче, чем команда Зе", - они реально уже от бессилия, падения своих рейтингов не знают, что им сделать. Если мы проведем аналогию с тарифной политикой, то каналы закрыли когда? На пике повышения "газа". С Медведчуком суды начались когда? Когда должны повысить в два с половиной раза "электроэнергию", - сказала гостья студии.

Алина Логозяк назвала, каков самый большой проигрыш действующей власти в ситуации с давлением на лидера оппозиции.

"Мне кажется, что самый большой проигрыш Зеленского в том, что сейчас Медведчук - самый основной лидер на следующего президента Украины, потому что то беззаконие, которое демонстрирует нынешняя власть, его все равно наблюдает вся страна, это спрятать невозможно, хоть закрывайте каналы, хоть не закрывайте", - отметила она.

Алина Логозяк также отметила, что то, что Виктор Медведчук никуда не уехал из страны свидетельствует о том, что человек готов защищаться, отстаивать свою правоту, и это он продемонстрировал всей стране и Владимиру Зеленскому в частности.

Напомним, 13 мая в Печерском суде Киева избирают меру пресечения председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку.

Сторона обвинения требует назначить Медведчуку залог в размере 300 млн грн. Он уже заявил, что сам не сможет внести необходимую сумму, поскольку его счета арестованы.

Как сообщалось ранее, 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подписаны подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.