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Чаус записал видео после похищения: Готов пойти на сотрудничество с украинским следствием

Николай Чаус. Фото: replyua.net

Он также объяснил свое похищение тем, что " так надо было сделать"

Похищенный в Молдове украинский судья Николай Чаус записал видеообращение. В нем он говорит о готовности к сотрудничеству с украинским следствием, но требует гарантий безопасности. Видео опубликовано на его Telegram- канали.

В обращении Чаус говорит, что находится в безопасности, но не будет раскрывать свое местонахождение. Он также объяснил свое похищение тем, что "так надо было сделать".

"Относительно похищения, хочу сказать, что оно действительно было. Но не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя тем самым находиться вне дома", - отметил судья.

Он также добавил, что в ближайшее время намерен появиться в Украине и дать ответы на вопросы, которые интересуют украинское общество, НАБУ и ГБР".

"Я готов предоставить правоохранительным органам всю информацию о людях, которые похитили и удерживали меня с 2016 года. Но это очень влиятельные люди и поэтому я вынужден требовать от наших правоохранительных органов гарантий безопасности", - добавил он в текстовом сопровождении к видео.

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Напомним, адвокаты Николая Чауса заявили, что бывшего украинского судью похитили в Молдове вооруженные люди и повезли в неизвестном направлении. Также эту информацию подтвердили в правоохранительных органах страны. 

Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с молдавским коллегой Аурелиу Чокоем заверил в непричастности Украины к ситуации с похищением судьи Николая Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.

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