Чаплыга: Сегодня более 2/3 украинцев можно называть "агентами Медведчука", потому что они в оппозиции к Зеленскому

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Власть во главе с Зеленским сама показывает, что единственной оппозицией считает Виктора Медведчука и "Оппозиционную платформу - За жизнь". Причем сегодня более 2/3 украинцев выступают союзниками Медведчука, потому что они против политики Зеленского. Об этом пишет в Facebook политический активист Михаил Чаплыга.

"Кто же поселил Путина в каждом подъезде? Утром читаю прекрасный пост моего коллеги о том, что глупо было называть всех, кто против Порошенковского "армовира" - агентами Кремля... Глупо было всех критиков компрадорского курса называть "ватниками"... Глупо было всех несогласных называть ФСБшниками... Глупо было всех, кто не отказался от своего прошлого, называть "пятой колонной"..." - утверждает активист.

"Глупо было нарекать идеологами "русского мира" всех, кто говорил здравые вещи", - добавляет автор.

По словам Чаплыги, Зеленский и Порошенко - это "близнецы-братья", потому что проводят одинаковую политику.

"И что имеем? Наши "записные патриоты" Зеленского-Порошенко собственноручно поселили Путина в каждом подъезде, поставили его подпись под каждой платежкой, авторизовали Путиным разрушение медицины и образования... Превратили 2/3 страны в "агентов Кремля"... совокупно всех, кто критиковал власть и эту, и предыдущую... они и так близнецы-братья", - отмечает активист.

Чаплыга поясняет, что власть во главе с Зеленским воспринимает в качестве единственного реального оппозиционера только Медведчука, в то время, как Порошенко и Тимошенко наперегонки предлагают создать коалицию с фракцией "Слуга народа" в Верховной Раде.

"Это вы, декларируя борьбу со своим оппонентом, сделали Медведчука единственным реальным оппозиционером! Вы! Все так громко называли себя "оппозицией" и критиковали Зе, а как дошло до дележа страны - наперегонки помчались в коалиции... Кроме Медведчука и ОПЗЖ. Ну... так кто теперь единственная (по всем формальным признакам) оппозиция? Медведчук и ОПЗЖ. А после закрытия каналов еще и репрессируемая за политические взгляды оппозиция. Нет?" - констатирует активист.

Чаплыга подчеркивает, что "продажа Родины" в исполнении Зеленского превратила большинство украинцев в союзников Медведчука.

"Это вы, славя продажу Родины англосаксам, сделали всех, кто против - агентами Кремля и вольными или невольными союзниками Медведчука и ОПЗЖ. Что, люди слепые? Не видят, что компрадоры местные и англосаксы разрушают страну и грабят как в последний день? Молчать? Нет! А если не молчишь - автоматом становишься сторонником Медведчука и ОПЗЖ. Остальные же слились в едином экстазе торговли Родиной", - возмущается активист.

"Ну... Так кто рука Кремля? Истинно говорю вам: и нарекут себя фашисты анти-фашистами..." - прогнозирует он.

Чаплыга приходит к выводу, что на сегодняшний день есть только одна оппозиционная партия.

"По факту на сегодня... уж найдите в себе силы это признать... по всем формальным признакам есть только одна репрессируемая оппозиция - ОПЗЖ с Медведчуком. И это вы, "записные патриоты" и Зеленский сделали это", - отмечает эксперт.

"По факту, теперь Путин живет в каждом подъезде, в каждой платежке и минимум 70% украинцев вашими руками стали его "адептами"... Выходит, что теперь "агент Кремля" или "русского мира" - это здравомыслящий и критично настроенный гражданин, противостоящий диктатуре и правлению идиотов. Не? Живите теперь с этим", - заключает политический активист.

Напомним, ранее Михаил Чаплыга заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "заслужил" российские санкции против своего окружения всего через полтора года после прихода к власти, в то время, как Порошенко для этого понадобилось 4,5.