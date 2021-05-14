Чаплыга о суде над Медведчуком: Это политическое преследование и выполнение заказа власти на уничтожение конкурента

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Судебный процесс в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука является политическим заказом действующей власти. Такое мнение озвучил политический эксперт Михаил Чаплыга в эфире телеканала "Перший Незалежний" в пятницу, 14 мая.

"Решение суда меня удовлетворило, поскольку это действительно был соревновательный процесс. И теперь мне понятны слова генпрокурора (Ирины Венедиктовой - ред.) о том, что главное, что ей мешает, это Уголовный процессуальный кодекс. Как правило, в цивилизованных странах после таких слов прокуроры идут в отставку", - отметил эксперт.

Чаплыга уверен, что открытое против Виктора Медведчука уголовное дело имеет политический мотив.

"Я внимательно послушал обвинителей. И прокуроры вместо того, чтобы предоставлять юридическое обоснование, озвучивают цитаты Шептицкого и политические размышления о целесообразности того или другого курса власти и согласия либо отрицания этого курса обвиняемым. Для меня это свидетельствует исключительно о политических преследованиях и исполнении заказа власти на уничтожение конкурентов", - подчеркнул он.

"Вчерашний процесс мне принес удовольствие, поскольку я увидел действительно объективное судейство и профессиональную деградацию прокуратуры. Мне понравилась позиция адвокатов, они обосновано прошлись по всем обвинениям", - добавил эксперт.

Чаплыга напомнил, что схема борьбы с инакомыслящими была придумана во время президентства Петра Порошенко.

"Она заключалась в том, что сначала прошлая власть сделала безальтернативным содержание под стражей как меру пресечения. Потом любое лицо можно обвинить, однако это не значит сразу доказательство вины. А следом даже при положительном решении суда время назад не вернешь, и человек все время процесса сидел под стражей", - объяснил он.

Эксперт назвал компромиссным избрание Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста. При этом он уверен, что можно было обойтись и без такого шага, поскольку оппозиционный политик находится в Украине и не скрывается от следствия.