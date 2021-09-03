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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата на довыборы в Раду

Верховная Рада Украины

 Фото из открытых источников

Им оказался Андрей Ильенко, выдвинутый партией "ВО "Свобода"

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 197 (Черкасская область) Андрея Ильенко, выдвинутого партией "ВО "Свобода". Об этом говорится на заседании ЦИК.

"Зарегистрировать кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 197 на промежуточных выборах народного депутата Украины 31 октября 2021 года Ильенко Андрея Юрьевича, родившегося 24 июня 1987 года в г. Киев, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее", - зачитал текст постановления член ЦИК Сергей Постивый.

Он добавил, что субъектом выдвижения Ильенко кандидатом в народные депутаты является "ВО "Свобода".

Также ЦИК отказала в регистрации шести лицам в ОВО № 184 (Херсонская область) и одному в ОВО № 197 в связи с несоответствием требованиям законодательства к кандидатам или неправильно оформленными документами.

Новости по теме: С 1 сентября начинается избирательный процесс на промежуточных выборах нардепов в Херсонской и Черкасской областях

Как сообщалось ранее, с 1 сентября начался избирательный процесс промежуточных выборов народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область). Их проводят, поскольку от Верховной Рады поступило постановление о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко.

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