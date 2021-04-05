live
Новости » Политика Читати новину українською

"Ценный партнер": НАТО похвалило Украину в Twitter на украинском языке

Фото из открытых источников

Украина первой приняла участие в Силах реагирования НАТО

Объединенное командование Сухопутных войск НАТО (LANDCOM) на своей официальной странице в Twitter опубликовало сообщение на украинском языке.

В командовании напомнили, что Украина является ценным партнером Альянса и является первой страной-партнером, которая приняла участие в Силах реагирования НАТО.

 

"Знали ли вы, что Украина является первой страной-партнером, которая приняла участие в Силах реагирования НАТО? Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров по расширенным возможностям, и в настоящее время в штабе LANDCOM работает один украинский офицер. #WeAreNATO", – написали в командовании.

К тексту сообщения добавили четыре фотографии с украинскими военными во время учений НАТО и продублировали аналогичной заметкой на английском языке.

Новости по теме: Членство Украины в НАТО остается стратегическим приоритетом для страны, - Таран

Ранее сообщалось, что Украина не один год ждет План действий по членству в НАТО, и сейчас страна готова к этому больше, чем 13 лет назад.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Членство Украины в НАТО остается стратегическим приоритетом для страны, - Таран Время пришло: Стефанишина сказала, когда ждать План действий по членству Украины в НАТО Послы НАТО провели срочную встречу из-за наращивания РФ сил у границы Украины Европейское турне Блинкена, или Как США проводят внешнюю политику

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Украину