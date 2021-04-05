"Ценный партнер": НАТО похвалило Украину в Twitter на украинском языке

Фото из открытых источников

Украина первой приняла участие в Силах реагирования НАТО

Объединенное командование Сухопутных войск НАТО (LANDCOM) на своей официальной странице в Twitter опубликовало сообщение на украинском языке.

В командовании напомнили, что Украина является ценным партнером Альянса и является первой страной-партнером, которая приняла участие в Силах реагирования НАТО.

Знали ли вы, что Украина является первой страной-партнером, которая приняла участие в Силах реагирования @NATO?



Украина является ценным партнером Нато как один из шести наших партнеров из расширенных возможностей, и в настоящее время в штабе #LANDCOM работает один украинский офицер. #WeAreNATO pic.twitter.com/pZdj1xZN3o — NATO Allied Land Command (@LANDCMD) April 5, 2021

"Знали ли вы, что Украина является первой страной-партнером, которая приняла участие в Силах реагирования НАТО? Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров по расширенным возможностям, и в настоящее время в штабе LANDCOM работает один украинский офицер. #WeAreNATO ", – написали в командовании.

К тексту сообщения добавили четыре фотографии с украинскими военными во время учений НАТО и продублировали аналогичной заметкой на английском языке.

Ранее сообщалось, что Украина не один год ждет План действий по членству в НАТО, и сейчас страна готова к этому больше, чем 13 лет назад.