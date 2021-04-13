Цена предотвращения ниже, - Кулеба о возможном обострении конфликта на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

Украина будет делать все возможное, чтобы избежать обострения конфликта

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет делать все возможное, чтобы избежать обострения конфликта на Донбассе, ведь цена предотвращения значительно ниже, чем преодоления последствий. Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, сообщает РБК-Украина.

"Цена того, что мы будем предотвращать конфликт, будет все же ниже, чем, если война начнется, а потом преодолевать последствия. Мы сейчас будем делать все, чтобы предотвратить увеличение напряжения со стороны России", - заявил глава МИД Украины.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной. В частности, в Брянске и Воронежской области РФ и в оккупированный Крым.

В свою очередь в Кремле отреагировали на слова украинской стороны, отметив, что перемещение российских войск у границы с Украиной не должно беспокоить другие страны, поскольку они передвигаются исключительно по территории РФ для защиты своих границ.

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Тем не менее европейское военное командование США решило усилить уровень наблюдения из-за стягивания Россией своих войск к границам Украины.

Впоследствии в Главном управлении разведки Министерства обороны заявили о повышенном уровне военной опасности учитывая взимания Россией своих войск к границам Украины.