Бывшему заместителю министра обороны вручили подозрение

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Ему предъявляют обвинение в причинении убытков государству на 700 млн грн при закупке продуктов для армии

Бывшему заместителю министра обороны Украины вручили подозрение. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Как отмечается, в декабре 2020-январе 2021 года экс-руководитель департамента Минобороны заключил договоры о закупке услуг по организации питания Вооруженных сил Украины на 2021 год. По указанию замминистра руководитель департамента заключил дополнительные соглашения с поставщиками о доставке продуктов, которые уже не были обязательством поставщика.

Таким образом, ВСУ должны были самостоятельно осуществлять доставку продовольствия, в частности, привлекать к этому личный состав и технику, и тратить дополнительные бюджетные средства.

"Это отрицательно повлияло на обороноспособность подразделений ВСУ и поставило под угрозу выполнение их основных задач, определенных Конституцией Украины, в частности по обороне Украины, защиты ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности", - говорится в публикации.

Известно, что экс-заместителю министра обороны и экс-руководителю одного из департаментов Минобороны сообщено о подозрении по статье препятствование законной деятельности ВСУ (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

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Напомним, ранее работники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщали о подозрении двух сотрудников центрального аппарата Службы безопасности Украины и одного работника территориального подразделения службы в незаконном содержании и вымогательстве денег у иностранца.