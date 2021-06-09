Бывшего политзаключенного Бекирова в Крыму "приговорили" к семи годам тюрьмы

Эдем Бекиров Фото из открытых источников

Речь идет о деле о "хранении и перевозке взрывчатых веществ"

Центральный районный суд Симферополя "приговорил" бывшего политзаключенного Эдема Бекирова к семи годам лишения свободы и обязал выплатить 150 тыс. рублей штрафа. Об этом сообщила в Telegram Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Украинского активиста, бывшего политзаключенного Эдема Бекирова подконтрольный стране-окупанту РФ так называемый "Центральный районный суд Симферополя" незаконно приговорил к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и выплате штрафа в размере 150 тысяч рублей", - отметила Денисова.

Она уточнила, что Бекирова обвинили по сфабрикованному делу в якобы "хранении и перевозке взрывчатых веществ".

Также Денисова назвала "судилище" над Эдемом Бекировым, который является инвалидом первой группы и имеет хронические заболевания, в частности диабет и неврологию позвоночника, продолжением "политического преследования страной-оккупантом украинских граждан".

"Осуждаю незаконные действия российской власти и обращаюсь к международному сообществу с просьбой продолжать давление на Россию для прекращения политического преследования граждан Украины и освобождения всех, кто находится в незаконном заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей", - подчеркнула омбудсмен.

Новости по теме: ЕС продлил запрет на инвестиции в Крым еще на год

Напомним, ранее Российская Федерация незаконно осудила главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова до шести лет лишения свободы за якобы "организацию массовых беспорядков" 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента. Кроме того, так называемый "Верховный суд Крыма" наложил на чиновника штраф в размере 200 тысяч рублей (почти 75 тыс. грн, - ред.) и 200 часов исправительных работ.

Позже председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал приговор, вынесенный ему оккупационным судом в Крыму, юридически ничтожным, а судей, которые приняли это решение - настоящими преступниками.