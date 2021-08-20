Он был одним из трех кандидатов, который прошел в заключительный этап конкурса на должность

Бюро экономической безопасности возглавил руководитель Государственной фискальной службы Вадим Мельник. Об этом сообщает источник в Кабинете Министров, передает РБК-Украина.

Отмечается, что он был одним из трех кандидатов, который прошел в заключительный этап конкурса на должность главы БЭБ.

В частности Мельник более 14 лет проходил службу в налоговой милиции.

В 2014-2016 годах был руководителем Главного следственного управления финансовых расследований ДФС.

Подчеркивается, что он возглавляет Государственную фискальную службу с конца 2020 года.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине создали Бюро экономической безопасности (БЭБ). Орган станет финальным шагом для ликвидации налоговой милиции и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.

По словам председателя правительства, БЭБ получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.

Как сообщалось ранее, в марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-ІХ. Основной функцией БЭБ будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Деятельность бюро будет координировать Кабмин.