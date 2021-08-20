Бюро экономической безопасности возглавил руководитель Государственной фискальной службы
Он был одним из трех кандидатов, который прошел в заключительный этап конкурса на должность
Бюро экономической безопасности возглавил руководитель Государственной фискальной службы Вадим Мельник. Об этом сообщает источник в Кабинете Министров, передает РБК-Украина.
Отмечается, что он был одним из трех кандидатов, который прошел в заключительный этап конкурса на должность главы БЭБ.
В частности Мельник более 14 лет проходил службу в налоговой милиции.
В 2014-2016 годах был руководителем Главного следственного управления финансовых расследований ДФС.
Подчеркивается, что он возглавляет Государственную фискальную службу с конца 2020 года.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине создали Бюро экономической безопасности (БЭБ). Орган станет финальным шагом для ликвидации налоговой милиции и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.
По словам председателя правительства, БЭБ получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.
Как сообщалось ранее, в марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-ІХ. Основной функцией БЭБ будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Деятельность бюро будет координировать Кабмин.