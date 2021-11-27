Буймистер о пресс-конференции Зеленского: Украинцы ничего не услышали, кроме абсолютной лжи и огромного количества конспирологии

Людмила Буймистер Фото из открытых источников

В ходе большой пресс-конференции президента Владимира Зеленского граждане Украины ничего не услышали, кроме абсолютной лжи и огромного количества конспирологии. Такое мнение в эфире UkrLive высказала народный депутат Людмила Буймистер, которая до недавнего времени входила во фракцию "Слуги народа" в парламенте.

"Знаете, я ничего не услышала от президента на этом пресс-марафоне, кроме абсолютной просто лжи и, тут соглашаюсь с коллегами, огромного количества конспирологии. Вспомнилась знаменитая фраза Геббельса: "Чтобы в ложь поверили, она должна быть ужасной". И повторять ее надо как можно чаще", - отметила она.

При этом Буймистер подчеркнула, что украинцы не услышали ни одного ответа на вопросы, которые стоят сегодня перед страной.

"Мы не услышали, как страна будет развиваться, и что будет делать власть, в первую очередь, для выхода из кризиса - энергетического, экономического, ковидного. Услышали исключительно конспирологические теории, кто хочет насолить властям, кто будет против. Ну и основной тезис, который я для себя выделила из речи президента, что он таки собирается идти на второй срок, несмотря ни на что. Потому что он сказал: "Ну, если люди будут поддерживать, то я пойду". Читаем: "Кто будет поддерживать, для тех я пойду на второй срок, а всех, кто будет против меня - я буду бороться с этими людьми до последнего". Фактически он сказал, что до последнего будет президент Зеленский держаться за власть", - уточнила нардеп.

Также Буймистер добавила, что весь формат пресс-конференции президента был не о свободе слова и свободных медиа.

"Когда Офис президента начинает выбирать тех журналистов, которые удостоятся чести пообщаться с президентом, а не дают возможность редакциям самим выбирать, кого отправлять на пресс-конференцию - это уже тот формат, который не способствует открытому диалогу. А сам президент, когда слышал совсем неудобные вопросы и не имел заготовленной позиции, позволял себе эмоциональные реакции и стиль общения с журналистами был нервным", - подытожила она.

Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский провел марафон с журналистами, который был посвящен экватору его президентской каденции.

Мероприятие "30 вопросов президенту Украины" стартовало около 12:00 и длилось 5 часов. В его ходе Зеленский обвинил бывшего главу Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбу в торговле разведывательной информацией, а также заявил, что располагает данными о подготовке государственного переворота на 1 декабря.

При этом в разговоре президент был настроен агрессивно к некоторым журналистам, которые пришли на мероприятие и задавали ему острые вопросы. В их число попали Савик Шустер, Юрий Бутусов и Михаил Ткач.