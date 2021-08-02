Бурмич: Все, кто нарушил закон в деле Медведчука, никуда не денутся, всех достанем и посадим

Анатолий Бурмич Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Все, кто нарушил закон в деле председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука будут отвечать перед законом. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Анатолий Бурмич 28 июля в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"И я уверен, что Виктор Владимирович Медведчук будет на свободе. И каналы, незаконно закрытые, будут работать. И весь украинский народ будет знать правду из первых уст по каждому вопросу. Мы принесем мир в страну, мы принесем экономическое процветание, создание рабочих мест. Мы прекратим грабительские тарифы, мы восстановим законность и правовые законные расследования. И те, кто нарушал закон все это время - никуда вы не денетесь - ни на Эвересте, ни в Марианской впадине. Везде достанем и посадим", - подчеркнул Бурмич.

Лидер оппозиции Виктор Медведчук 30 июля в суде разгромил всю "доказательную базу", собранную против него стороной обвинения, однако Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя данное решение суда, Виктор Медведчук подчеркнул, что оно является незаконным и, безусловно, будет обжаловано.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин заявлял, что суд незаконно принял решение о продлении сроков следствия по делу Виктора Медведчука на 6 месяцев.

Также напомним, что 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.