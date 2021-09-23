Бурмич: Власть Зеленского трусливая и антиукраинская, ее главное задание - разделить и запугать оппозицию

Анатолий Бурмич "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Власть президента Владимира Зеленского трусливая и антиукраинская, ее главное задание - это разделить и запугать своих оппонентов - "Оппозиционную платформу - За жизнь". Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Анатолий Бурмич в ходе выступления на митинге оппозиции под зданием Верховной Рады.

"Наш лидер поехал, я имею ввиду Зеленский, поехал в ООН, я думал мы услышим, что он скажет о Минских договоренностях, о том, что помогите нам принести мир, а он приехал опять как Петр Алексеевич искать виноватых, ныть и на всех жаловаться. Они абсолютно незаконно нас хотят разделить, посадить, запугать. Лидера (председателя политсовета ОПЗЖ, народного депутата Виктора Медведчука, - ред.) закрыли, каналы закрыли и думают, мы испугаемся, мы попрячемся, расколемся и упадем перед ними на коленях и не будем говорить правду вам. Ваше присутствие сегодня - это значит, что мы не боимся, это значит, что мы не согласны с ними, что мы хотим чтобы они ушли и пришли люди, которые действительно любят Украину, любят свой народ, хотят для него добра и мира и это обязательно будет, я уверен. Мы должны быть вместе и мы победим. Власть эта трусливая антиукраинская она боится только вас и только вас. Поэтому, чем нас будет больше, тем они раньше уйдут", - отметил политик.

При этом Бурмич напомнил, что скоро уже будет 8 лет, как началась так называемая революция Достоинства.

"Все поверили в то, что мы будем жить лучше, сытее, спокойнее, больше радости в каждой семье будет. А что получилось у нас? В результате революции Достоинства пришли к власти негодяи, которые вас обокрали, всех нас, банки разорили, доллар поднялся в четыре или больше раз, уничтожили правоохранительные органы, уничтожили ревизионные органы, ведь сегодня даже нельзя задокументировать, нельзя сделать ревизию, сколько украдено из бюджета. И это сделано для того, чтобы безнаказанно воровать. Они разделили нас. Пытаются дальше разделять по вере, по имуществу, месту жительства, по всему, чему только можно. Посеяли внутренний конфликт, который перерос в военное противостояние, в том числе и с нашими соседями. В результате мы потеряли территории, в результате мы потеряли 15 тысяч наших дорогих украинцев. Сколько получили мы беженцев, сколько разорения? Нам говорят, мы должны платить за независимость. Какую независимость? Независимость бывает тогда, когда ты никому ничего не должен. Наша страна должна. Вы знаете, 100 млрд уже неизвестно кому, неизвестно за что, за разворованные деньги. Каждый из нас должен за коммуналку, за цены перед банками и так далее, никто об этом не думает. Какая независимость - это кабала, это колония. Прошло 5 лет той "недолугой" власти, пришел новый (президент, - ред.) и сказал, ребята, я вам принесу мир, принесу счастье, я вам принесу справедливые тарифы и развитие. Мы поверили, отдали 73%, но он не сделал ничего. Мог бы принести и мир сразу же на следующий день и справедливость, и привести справедливых людей к власти. Но что мы получили? Увеличение тарифов, дальнейшее разорение, дальнейшую кабалу, прекратились даже обмены, которыми занимался Виктор Владимирович Медведчук. Он сделал его, закрыл каналы и закрыл Виктора Владимировича и за нами устроил погоню", - отметил он.

Бурмич подчеркнул, что теперь совершенно не понятно, куда движется Украина, зачем и с какой целью.

"Сегодня нам предлагают газ по 900 долларов и говорят - это независимость, та пускай они (власти, - ред.) платят за такую независимость эти 900 долларов, а мы должны платить те деньги, которые Виктор Владимирович сегодня огласил 175 долларов. Мы готовы вам предоставить за газ, за электричество, за все остальное гораздо ниже, экономически обоснованные тарифы. За несколько часов, я уверен можно принести мир на Донбасс, отдать только приказ, назначить ответственных и расследование по каждому выстрелу. И выстрелов не будет. Сесть за стол, не хочешь сам, посади своих подчинённых с той стороной и договоритесь о мире", - резюмировал он.

Как сообщалось, под стенами Верховной Рады Украины в Киеве сегодня, 23 сентября, проходит митинг представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь" и их сторонников против политического давления и преследования оппозиции, незаконного закрытия независимых телевизионных каналов, а также драконовского повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

К слову, это не первый митинг, который организовывает "Оппозиционная платформа - За жизнь" после окончания каникул в работе Рады. Ранее, 9 сентября, также проходил митинг против давления на оппозицию. Тысячи украинцев требовали от власти закрыть незаконное дело против председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, а также прекратить преследовать оппозицию и начать выполнять Минские договоренности.

В ходе той акции выступили народные депутаты, депутаты местных советов, представители региональных организаций партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Кроме того, участники акции протеста напомнили президенту Владимиру Зеленскому и народным избранникам об очередной годовщине Минских соглашений, которые Украина выполнять отказывается.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю Политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.