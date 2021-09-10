Бурмич: Виктор Медведчук своим примером самопожертвования показал всем нам, как нужно бороться за свою страну

Анатолий Бурмич "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук, своим примером самопожертвования, показал всем, как нужно бороться за свою страну, отстаивать свои идеалы, и не сдаваться, несмотря на все репрессии власти. Об этом в комментарии журналистам заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Анатолий Бурмич.

Он подчеркнул, что вчерашний митинг под стенами Верховной Рады, на который собрались тысячи украинцев, показал, что оппозиция не боится ни преследований власти, ни ее угроз, ни судебных исков. И в первую очередь потому, что это демонстрирует ее лидер - Виктор Медведчук.

"Это ярко продемонстрировал наш лидер Виктор Медведчук. Он знал, что возбуждено уголовное дело, что могут арестовать. Но если бы он сбежал - он бы показал, что боится преследований и оппозиция в целом, этого боится. Но он пошел на самопожертвование, чтобы нам всем показать: нужно бороться до конца, бороться за правду, нужно бороться за землю, за украинский народ, за страну. Мы же пришли сюда не для того, чтобы попасть во власть. Мы пришли для того, чтобы прекратить тот хаос, который происходит в стране, изменить курс, который был бы направлен на интересы украинского народа. Не на пророссийский, не на прозападный, не на промарсианский. Курс должен быть направлен на интересы украинского народа, на интересы суверенитета и независимости, на интерес развития государства. Вот, для чего мы сюда пришли: чтобы это делать. Потому, что мы любим и уважаем свой народ, мы любим свою землю, мы хотим жить в мире со всеми, со всем своим народом", - отметил Бурмич.

В то же время народный депутат добавил, что власть всеми силами пытается скрыть от своего народа правду о происходящем в стране. Именно поэтому, кроме незаконного закрытия независимых телеканалов, зе-команда доходит до физической расправы над инакомыслящими нардепами, так, как это произошло 9 сентября, когда нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил драку с внефракционным Гео Леросом за то, что тот открыто рассказал о преступлениях власти.

"Власть однозначно закручивает гайки. И дураков в парламенте, которые хотят прогнуться перед президентом, показать свою любовь к нему, хватает, поскольку все хотят продолжать получать те же конверты, те же сладкие места, продолжать получать потоки в свои карманы. Поэтому я считаю, что таких прогибов будет очень много. И если не Тищенко, то найдутся другие, которые будут затыкать рты, чтобы люди боялись говорить правду или информацию, которая невыгодна Офису президента", - резюмировал Бурмич.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.