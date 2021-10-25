Бурмич: Украина должна быть парламентской республикой и не зависеть от таких людей, как Зеленский

Анатолий Бурмич "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Украина должна быть парламентской республикой и не зависеть от таких людей, как президент Владимир Зеленский, или его предшественники. Об этом в эфире канала "Перший Незалежний" заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Анатолий Бурмич, комментируя идею секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о создании жесткой президентской республики в Украине.

"Я понимаю господина Данилова, конечно же, он хотел бы, чтобы у нас была президентская республика. Наверное, он хотел бы, чтобы он был вице-президентом или главой СНБО, который превратит потом в подобие политбюро, где можно было бы проводить следственные и судебные действия, и он это возглавил. Конечно, мы это уже проходили при Советском Союзе. И мы видим, что на сегодняшний день фактически вся власть у президента Зеленского. У него есть монобольшинство, свой Кабмин и даже Данилов. И что? Тарифы идут вверх, война продолжалась и продолжается, порядка в стране нет, одни скандалы. Более того, одного человека очень легко поймать на офшорах, запугать в конце концов, когда мы видели, что главу Администрации президента пугали, и так далее, и так далее. Я абсолютно убежден, что у нас страна должна быть парламентской республикой, мы не должны зависеть от таких людей, как Зеленский, как Порошенко, как Янукович, в конце концов, другие, которые, как приходят – так курс страны меняется", – отметил политик.

По мнению Бурмича, курс страны должен быть стабильным – проукраинским и патриотическим, а власти нужно думать о суверенитете и о том, чтобы люди жили в мире и достатке.

"На сегодняшний день страна, которую мы видим в абсолютном тупике, нет ни ее перспектив развития, нет у них вообще политических перспективных взглядов, которым бы доверяли люди, и которые бы видели, что мы идем в том направлении. Ведь опросы сегодня показывают, что около 60-70% людей говорит, что мы идем не туда. А парламент – это более менее отражение тех настроений, которые существуют в нашем обществе. Ведь "слуг" тоже выбрали по их обещаниям. Просто потом президент повернул нас в другое направление. Поэтому я считаю, что сегодня надо отвлечь от этих всех наших бед, которые мы сейчас видим и с тарифами, и с офшорами, и с войной, и надо вбрасывать такие никому ненужные предложения. На сегодняшний день у нас не просто президентская республика – у нас сегодня абсолютно президентская республика, у нас полная монополизация власти, у нас полностью все зависит от одного человека. Мы видим, куда этот человек уже нас привел", – добавил политик.

Как сообщалось, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов дал интервью одному из украинских изданий, в котором выступил за установление жесткой президентской республики в Украине.

"Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее", – заявил он.

Данилов добавил, что в украинской истории трудно найти факты, когда без личности можно было сделать рывок вперед.