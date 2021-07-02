Бурмич: У власти была задача испугать Медведчука, но он остался в стране

Анатолий Бурмич Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Власть поставила правоохранительным органам задачу любыми средствами запугать главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, чтобы тот бежал из страны, но он остался. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил народный депутат от ОПЗЖ Анатолий Бурмич.

"Кто для меня Виктор Владимирович Медведчук? Да и для нашей всей партии? Не только лидер. Это профессионал-государственник высшей категории, это патриот Украины настоящий, это смелый человек. Почему? Когда работал Виктор Владимирович, вы помните, развитие страны было 10-12%. Когда случилась война, он, используя все свои связи, по просьбе того же руководства нашей страны, все делал для того, чтобы и пленных возвращать, и решать какие-то конфликты, не дать раскрутиться этому всему конфликту (на Донбассе, - ред.) по всей Украине. Он и вакцины предлагал, и рабочие места создавал. Смелый человек. Он знал, что его закроют. Он знал, что любым путем его хотят закрыть - неправовым, неконституционным, любым. Закрыть, либо вытеснить вообще - таковой была задача у них, что он испугается и убежит. Почему заранее оглашали там подозрения и так далее? Для того, чтобы он убежал. Не надо ничего доказывать никому, убежал и все. Но он знал это, и он знал, что закроют. Но он остался", - отметил политик.

По словам Бурмича, Медведчук так сделал, чтобы помешать власти расколоть оппозицию.

"Почему он остался? Смелый человек. Да потому, что он знал, что они хотели идти дальше. Если бы он только покинул страну, было б легче расколоть нашу партию. Был такой проект. Он еще остается, но, я думаю, что он уже прошел, это прошлое. Если бы Виктор Владимирович уехал, не остался здесь, вполне возможно, что их проект удался бы, и тогда это было бы очень плохо. Но он своим личным примером показал: “Ребят, я лидер, я остаюсь здесь, что вы там где-то, что-то, как-то...”, и так далее. И это нас объединяет, это нас держит", - пояснил он.

В то же время Бурмич отметил, что, по его мнению, власти преследуют Медведчука из-за его положительных качеств.

"Почему против него такое преследование? Да из-за тех качеств, которые я сказал, в геополитическом проекте, где надо было обанкротить Украину и сделать из нее антиРоссию, он играл ключевую противоположную роль. Как патриот он не хотел этого допустить. Он хочет сделать Украину процветающей, невоюющей, дружащей со всеми соседями и с другими странами, и чтобы она развивалась. Это настоящий патриотизм. Но для тех, кто крутит другие геополитические проекты, конечно. Он предатель. Их предатель, их проекта превращения Украины в антиРоссию, обанкрочивания, продажи, колонизации. И он умный, смелый человек - конечно, он опасен", - сказал нардеп.

Он уверен, что все попытки власти очернить Медведчука провалятся и тот будет на свободе.

"Что я вижу дальше? Я уверен, что их проект провалился. И мы это говорили, я говорил: мы Сталинград отстояли, а дальше мы будем побеждать, только побеждать. Потому что мы достигли того дна, на котором они рассчитывали, что уже все, победили. А мы устояли. Виктор Владимирович личным примером нас призывает устоять. И я уверен, что это дело (Виктора Медведчука, - ред.) ничем не закончится, потому что оно антиправовое, все доказательства недопустимы, ничего нового они не нашли... Я верю в то, что Виктор Владимирович будет на свободе, я верю в то, что каналы будут работать, а мы будем вместе и вместе придем к нашей победе, к украинской победе, к победе, которую ждет украинский народ", - резюмировал политик.

Напомним, 21 мая Киевский апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 9 июля.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.