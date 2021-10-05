Бурмич об офшорном скандале Зеленского: Это только начало масштабных разоблачений

Анатолий Бурмич "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Офшорный скандал, в который попал президент Украины Владимир Зеленский, является началом масштабных разоблачений. Такое заявление сделал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Анатолий Бурмич в эфире телеканала "Перший Незалежний".

По его словам, западные спецслужбы были причастны к офшорному скандалу Зеленского. Парламентарий уверен, что расследование иностранных журналистов является только началом.

"То, что нам говорит Офис президента, что здесь ничего нет - это как минимум означает, что гражданин Зеленский, который в то время не был президентом, уклонялся от оплаты налогов. Это первое. А второе, мы знаем, что 41 миллион долларов его другом Коломойским был украден из "ПриватБанка"... Я не исключаю, что эти деньги попали в офшоры. А потом государство внесло из наших с вами денег в "ПриватБанк" средства, чтобы он работал дальше", - заявил Бурмич.

Политик отметил, что украинские правоохранительные органы не будут расследовать данный инцидент, поскольку некоторые из них также фигурируют в этом деле. Однако, по его мнению, иностранные правоохранители смогут узнать правду.

"Украинские правоохранители, наверное, не будут принимать участие в расследовании. Каким образом они будут, если некоторые из них также фигурируют там в офшорном скандале. Но, если иностранцы сказали "а", они скажут и другое. Я в этом уверен", - подчеркнул Бурмич.

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Напомним, Офис президента прокомментировал офшорный скандал с Владимиром Зеленским и назвал его конспирологией.

Ранее, иностранные журналисты выяснили, что президент Украины Владимир Зеленский передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу, который сейчас работает его советником.