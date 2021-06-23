Бурмич о судилище над Лесиком: Правоохранительные органы демонстрируют дикий непрофессионализм

Анатолий Бурмич Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Правоохранительные органы в деле народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андрея Лесика продемонстрировали дикий непрофессионализм. Об этом журналистам телеканала "Перший Незалежний" во время перерыва судебного заседания в Дзержинском районном суде Харькова заявил народный депутат (ОПЗЖ) Анатолий Бурмич.

"Я более 20 лет проработал в органах безопасности, в частности в СБУ, и меня поражает вот этот непрофессионализм дикий сотрудников. Не только службы безопасности, но и прокуратуры. То, что я услышал сегодня, не хочу повторять, что уже сказали мои товарищи, о том, чтобы заходить без каких-либо вообще оснований в больницу, где человеку оказывают первую неотложную помощь, и, как говорится, друг друга потолкать и еще жаловаться на это?! За это его (Андрея Лесика, - ред.) хотят привлечь к уголовной ответственности?! Это не то что с какой-то, даже с моральной точки зрения офицера - смешно", - отметил политик и подчеркнул, что "таких наглых фальсификаций, бездумных и непрофессиональных, еще не встречал".

"Меня это все очень сильно поражает. Сегодня, как вы знаете, в нашей стране проходят реформы правоохранительных органов - реформировали и полицию, и прокуратуру, разведку, посоздавали много различных органов. И что мы видим? Это не реформа. Это - разрушение, если мы видим такие вопиющие факты, которые мы слышали сегодня. Не только у Андрея Лесика, у Виктора Медведчука, нашего лидера, на судах тоже что-то подобное. Я не понимаю, куда смотрит высшее руководство страны. Такого не должно быть, такое не может быть, такое недопустимо. Позор таким правоохранительным органам, позор такой Службе безопасности", - продолжил Бурмич.

При этом политик также обратил внимание, что сегодня во время заседания суда какие-то люди возле его здания бросают петарды, кричат что-то, угрожают.

"Что это такое? Это давление на суд. Это попытки запугать, скажем так, подозреваемого и нас, депутатов. Слава богу, полиция присутствует, они как бы гарантируют безопасность, но заседание еще не закончилось и выезд безопасный пока не обеспечен. Вообще наша страна стремится куда? В Европу, к европейским ценностям, как все провозглашают. Так куда мы идем? В Европу или в другое место, похожее на нее только с обратной стороны. Люди, нам надо остановиться. Нам нужно убрать вот эту всю накипь, которая не свойственна нам украинцам, строить крепкую правовую державу. Тогда нас могут только пригласить или принять в европейское сообщество. Потому что права человека, законность, отсутствие коррупции, правовое движение всех дел - это есть основа основ всего", - отметил он.

По словам нардепа, обо всем том, что произошло по делу и в суде над Андреем Лесиком, далее "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет говорить на всех уровнях.

"Мы будем говорить везде, об этом мы будем писать, об этом будем рассказывать и "слугам народа" и руководителям "слуг". Так нельзя. Должно быть обеспечено только правовое движение, правовое рассмотрение, законное любого нарушения или подозрения, независимо от политических взглядов человека, или скажем так участия в каких то партийных движениях. А в отношении нашего однопартийца, я уверен, если не сегодня, так завтра, если не завтра, то послезавтра - справедливость восторжествует, потому что он абсолютно не виноват", - резюмировал Бурмич.

Напомним, ранее с заявлением относительно суда над народным депутатом Андреем Лесиком выступили и другие члены "Оппозиционной платформы - За жизнь". В нем отмечается, что суд над руководителем фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете – яркий пример политических репрессий и фальсификации уголовных дел против оппозиции.