Буллингу – нет! В Днепре представители молодежного крыла ОПЗЖ открыли юридический центр для поддержки жертв буллинга

Руководитель Днепропетровской организации молодежного крыла ОПЗЖ Дмитрий Музыка Оппозиционная платформа - За жизнь | Молодежное крыло

Дмитрий Музыка, руководитель Молодёжного Крыла партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Днепропетровской области

Проблема сейчас наиболее актуальная, люди не знают своих прав, они не знают, как правильно отстаивать свои интересы, они не знают, как выходить из токсичных отношений.

Мы решили в рамках молодежного крыла, в рамках молодежной приемной, которая у нас открылась около месяца назад, запустить такой проект для помощи людям, которые попали в сложные ситуации. Они могут к нам обратиться через сайт molodopzg.com.

Буллинг – очень распространенное социальное явление, ведь практически в каждой школе есть ученики, которые становятся объектами откровенных насмешек или даже издевательств. Поэтому, по словам представителей партии ОПЗЖ, целью мероприятия является информирование школьников об истоках насилия, а также закрепление навыков противодействия насилию.

Назарий Постольник, депутат Днепровского городского совета VII созыва

Что такое буллинг? Иначе можно сказать, что это травля. Буллинг бывает психологический, бывает, к сожалению, и физический. И то, что есть такая акция, – это очень правильно. В этой акции мы помогаем тем, кто уже стал жертвами буллинга.

Евгений Игнатенко, участник Молодёжного Крыла партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Проблема буллинга, издевательства, хулиганства в школах, в высших учебных заведениях приобретает все больше актуальности, к сожалению. Буллинг наносит непоправимый ущерб жертве, вплоть до самоубийства.

Именно поэтому, как вы могли догадаться, запускается акция "Буллингу – нет!", которая будет предусматривать сбор информации и предоставление юридической помощи.

Активисты также подчеркнули, что только совместными усилиями, делая конкретные шаги, мы сможем преодолеть путь к созданию безопасной образовательной среды для наших детей!