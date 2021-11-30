"Будут заблокированы входы и выходы". Арахамия заявил, что Рада готовится к натиску митингующих 1 декабря

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия Слуга Народа / Facebook

В среду, 1 декабря, все дороги в Верховную Раду будут заблокированы митингующими. Такой прогноз дал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Будут заблокированы входы, выходы, подъезды. Я думаю, что полиция сделает просто коридор, как она делает во время массовых митингов, чтобы народные депутаты и аккредитованные журналисты могли заходить в зал. Я не знаю, как будет, у нас же завтра приглашены многие дипломаты, не знаю, как им обеспечить проезд. Насколько нам сообщают, все будут блокировать митингующие", - сообщил Арахамия журналистам в кулуарах Рады.