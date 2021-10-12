Броницкая: За тридцать лет Украины такого не было, чтобы наглым образом ограничивали свободу слова

Елена Броницкая Скриншот с видео

Ни одна власть за время независимости Украины не ограничивала свободу слова, кроме нынешней. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявила политический эксперт Елена Броницкая.

"Вы знаете, я всегда поддерживаю там, где правда, потому что без правды невозможно. Я знаю, что ваши каналы уже существуют, работают в Украине более восьми лет и славятся тем, что действительно вы всегда давали возможность выражаться не только властям, а любой точке зрения. У вас было множество политиков, разных точек зрения", - высказалась Броницкая.

При этом она выразила мнение, что нужно выходить и поддерживать незаконно закрытые телеканалы.

"Я думаю, что мы должны обязательно все выходить, поддерживать вас, потому что знаете, когда мы выбирали Зеленского, мы не думали, что такое будет. Я вот сама за него голосовала и я голосовала с той надеждой, что у нас поменяется то, что он обещал, что он будет ломать систему. Но мы видим, что он ее просто возглавил. Возглавил, понимаете. За тридцать лет государства Украина такого не было, чтобы закрывали просто наглым образом свободу слова. Это очень печально и мне бы хотелось очень достучаться до наших европейских партнеров, чтобы они наконец-то услышали и дали знак, что так делать нельзя", - подчеркнула эксперт.

Также она продолжила: "Потому что у них такого не происходит. У них не сажают оппозиционных политиков. Те политики, которые дают понять, что в Украине что-то не так, что Украина идет не по правильному пути. Сейчас наступает тот момент, когда должна встать вся Украина. Даже я хотела бы вспомнить обращение Виктора Владимировича Медведчука, который дал понять, что мы должны как граждане Украины. Поскольку 5 статья Конституции гласит, что мы являемся властью, не они являются властью, не Зеленский. Потому что сегодня Зеленский и Данилов у власти, а завтра они просто граждане Украины, кто-то с Кривого Рога, кто-то еще откуда то… Поэтому сейчас мы должны объединиться, проявить свою гражданскую позицию. Потому что иначе, знаете, мы не должны стоять в стороне… Если мы будем там делать, тогда на фоне всего этого власть будет продолжать над нами издеваться".

"Мы должны собраться все, должны отстаивать свою позицию, потому что на нашей стороне правда, реальная правда. В наше время очень сложно бороться за правду, но за нее нужно бороться. Сегодняшняя власть делает так, что политики, которые борются за правду, их сажают в тюрьмы, травят, расстреливают. Но с этим нужно бороться", - резюмировала Броницкая.

Сегодня, 12 октября, в день саммита Украина-ЕС, сотрудники независимых украинских медиа "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний" проводят акцию с целью привлечь внимание гостей саммита к нарушению свободы слова в Украине.

Напомним, в понедельник, 27 сентября, стартовала очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где работали журналисты "Першого Незалежного" и информировали ее участников о незаконных действиях украинских властей в отношении независимых медиа, таких как "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net". В рамках заседания Ассамблеи журналисты передали сотням европейских политиков, в частности евродепутатам, делегатам ПАСЕ, работникам МИД, европейским политикам, министрам и чиновникам разных стран, письма, а также брошюры, где подробно рассказали о давлении на свободу слова в Украине.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к Государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма Европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с Секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого, сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 96,9 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.