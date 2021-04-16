Броницкая: За освобождение из-под стражи Юрия Дудкина надо благодарить Виктора Медведчука и его соратников из ОПЗЖ

"Очень плохо, когда ты не имеешь права высказать свою точку зрения. Пользуясь случаем, хочется поблагодарить народных депутатов Украины от ОПЗЖ, соратников Виктора Медведчука, за то, что они единственные в Верховной Раде Украины протянули руку помощи эксперту Юрию Дудкину", – сказала эксперт.

Броницкая отметила в связи с этим политику двойных стандартов, которой руководствуется пропрезидентская партия "Слуга народа".

"Слуги народа", значительная их часть, поддержали Сергея Стерненко, которого необходимо посадить, потому что его есть за что сажать. А человек (Юрий Дудкин, – ред.), который просто озвучивал свою точку зрения, политическую позицию, просто так просидел в СИЗО 49 дней. Это позор для демократической страны, в которой декларируется свобода слова", – указала Елена Броницкая.

Политолог также назвала действующего президента Украины "Зеленским Петром Алексеевичем" и объяснила почему.

"Он (президент, – ред.) действует как Порошенко. Мы помним, что и при Порошенко были такие моменты. Можно вспомнить Василия Муравицкого, Руслана Коцабу, Андрея Лесика, Дмитрия Васильца. Были моменты, когда люди тоже сидели в тюрьме, просто за то, что они выражали свою собственную точку зрения. У нас власть действует, как действовал Порошенко. В Уголовном кодексе такого нет, чтобы человека осуждали за то, что он выражает свою точку зрения в российских СМИ", – подытожила политолог Елена Броницкая.

Ранее народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива сообщил, что политсила, которую он представляет, внесет залог в два миллиона гривен за Юрия Дудкина.

"Мы своих не бросаем!" – написал парламентарий в своем Telegram-канале.