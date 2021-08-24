Броницкая о статье Виктора Медведчука: Нынешней власти не хватает профессионализма

Елена Броницкая Скриншот с видео

Нынешней украинской власти не хватает профессионализма и желания объединить людей.

Такое мнение высказала политический эксперт Елена Броницкая в эфире телеканала "Перший Незалежний", отвечая на вопрос, почему сегодняшние политики не используют язык в качестве инструмента для объединения страны.

"Я все-таки придерживаюсь той точки зрения, что вот именно сегодняшней власти не хватает вот этого, действительно, профессионализма. И профессионализма, и не хватает какого-то, знаете, желания объединить людей. Например, когда я слушала интервью Зеленского, которое он давал, месяц назад телеканалу "Дом", что если вы не мыслите по-украински, не любите Украину, то вы должны уехать. Я считаю, что вот именно вот этот момент... Ведь он пришел на том, он говорил, что он хочет вернуть граждан в Украину, но вот эти его месседжи - они никак не возвращают. И мне кажется, что сегодняшняя власть - она делает все возможное, чтобы людей как-то разъединить, чтобы не вернуть в Украину", - отметила она.

При этом Броницкая противопоставила словам главы государства позицию лидера Белоруссии Александра Лукашенко, а также вышедшую накануне статью председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?".

"Знаете, мне еще очень понравились слова, когда говорил президент Беларуси, что нужно возводить мосты, нужно их соединять. Не нужно разъединять. А у нас сегодняшняя власть - она не нацелена на это. И вот что касается Медведчука, вот он в своей статье говорил, что самое главное. Он не говорит о том, как обычно, знаете, наши политики обвиняют друг друга, тот виноват, этот виноват - это не нужно, про это нужно забыть. Нужно делать так, чтобы это построить. А для того, чтобы построить, сделать так, чтобы люди не разъезжались, а были здесь социальные программы. А у нас этого нет. Вот действительно, взять этот инструментарий РНБО. Я понимаю, что нам от этого уже просто, знаете, какая-то тряска происходит, но раз уже они за это взялись, давайте рассматривать социальные программы, потому что действительно это очень важно, потому что без социальных программ, как говорит Медведчук в своей статье, мы не сможем сделать так, чтобы покончить с этой нищетой, которая у нас сейчас есть, мы не сможем вытянуть страну из того бедствия, что называется эпидемия. Мы не сможем, допустим, мы закончим бои - мы не сможем, если у нас нет социальных программ. Знаете, у нас поглотилось право, у нас поглотились законы. Если у нас этого не будет, мы не сможем построить действительно, как говорил Медведчук, маленькую Швейцарию в Украине", - подчеркнула она.

Броницкая добавила, что это очень важно, потому что, если построить действительно маленькую Швейцарию и дать возможность всем людям в Украине реализоваться, у них появится желание находиться и возвращаться в свою страну.

Напомним, 23 августа на сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь" вышла статья "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?" авторства председателя Политсовета партии, народного депутата Виктора Медведчука. В ней он среди прочего пишет, что Украинская государственность в опасности, и главная опасность исходит от ограниченности, непрофессионализма и жадности тех, кто управляет страной.

"Совершенная, демократическая, свободная и счастливая Украина существует только в головах отдельных граждан. На деле все не так. Украинская государственность в опасности, и главная опасность исходит от ограниченности, непрофессионализма и жадности тех, кто страной управляет", - отметил политик.