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Британский журнал Spectator: После падения личных рейтингов, Зеленский ввел санкции против оппозиционного политика Виктора Медведчука

Владимир Зеленский и Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский переживает период падения личных рейтингов и чтобы хоть как-то исправить ситуацию решил ввести санкции против оппозиционного политика, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом говорится в статье, которая вышла в британском журнале Spectator

Автор статьи отмечает, что введенные Зеленским санкции коснулись не только Медведчука, но и его супруги Оксаны Марченко, а также трех оппозиционных телеканалов - NEWSONE, "112 Украина" и ZIK, у которых отобрали лицензию на вещание и оставили сотни журналистов без работы. 

"Президент Украины Владимир Зеленский, как по собственному желанию, так и, предположительно, из-за того, что его рейтинги в опросах резко упали, обратился против оппозиционного политика Виктора Медведчука. Он и его жена попали под санкции, а три принадлежащих ему телеканала были заблокированы", - пишет британский журнал.

Напомним, что ведущие мировые СМИ продолжают осуждать закрытие президентом Украины Владимиром Зеленским трех телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и введение санкций против народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

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