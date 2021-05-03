Британские СМИ: Зеленский ввел санкции против Медведчука в тот момент, когда рейтинг ОПЗЖ вдвое превышал рейтинг "Слуги народа"

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука в тот момент, когда рейтинг ОПЗЖ вдвое превышал рейтинг "Слуги народа". Об этом говорится в материале британского издания Weekly Worker.

"Противостояние началось в начале февраля, когда президент Владимир Зеленский закрыл три телеканала, которые считались чрезмерно дружественными России, а затем, две недели спустя, обвинил блоггера-эмигранта Анатолия Шария в государственной измене за "преступление", заключающееся в слишком тесной привязанности к линии Кремля. Через несколько дней после этого он обвинил политика по имени Виктор Медведчук в передаче средств пророссийским повстанцам в сепаратистских восточных областях Донецка и Луганска и приказал заморозить финансовые активы как его самого, так и его жены", – пишут журналисты.

Они подчеркивают – учитывая, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" на тот момент опережала партию Зеленского почти в два раза, "это выглядело так, как если бы Дональд Трамп решил захватить активы Джо Байдена на том основании, что его рейтинги также были неприемлемо высокими".

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов ("112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Через некоторое время журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний".

Однако через час после начала эфира под давлением властей и правоохранительных органов телеканал "Перший Незалежний" был отключен от вещания.

Кроме того, 19 февраля, на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц. В частности, под ограничения попали председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.