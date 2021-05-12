Британские СМИ: Закрытие оппозиционных каналов связано с политическим давлением на Медведчука

Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

За последние несколько лет рейтинг Украины с точки зрения политических прав и гражданских свобод значительно упал, и в первую очередь это связано с блокировкой трех независимых телеканалов: "112 Украина", NewsOne и ZIK. Такое мнение высказывается в публикации на сайте лондонского Института по освещению войны и мира (IWPR).

Британский ресурс напоминает, что телеканалы принадлежали народному депутату Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарасу Козаку, а также то, что данные медиа связывают с лидером этой политсилы Виктором Медведчуком.

"В начале 2021 года некоторые правозащитные организации и средства массовой информации подверглись критике в свете того, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против владельца трех новостных каналов, которые затем прекратили вещание", – пишет IWPR.

В статье также упоминается, что недавно американская организация Freedom House, занимающаяся исследованиями состояния политических и гражданских свобод, назвала Украину "частично свободной", акцентируя внимание на запрет на въезд в Украину российских журналистов, блокировку российских социальных сетей, языковые квоты для местных СМИ и нападения на журналистов.

Однако, по мнению автора публикации, даже эти оценки не отражают реальной ситуации со свободой слова в Украине.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины "О санкциях" несостоятельны.