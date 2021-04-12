Британские СМИ показали лагерь российских военных у границы с Украиной

Российские военные у границы с Украиной Sky News

На место продолжают стягивать технику и военных

Журналисты британского телеканала Sky подготовили видеосюжет, в котором показали лагерь с российскими военными и техникой, недалеко от украинской границы. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, лагерь российских военных расположен возле железнодорожной станции Масловка, недалеко от Воронежа, где также находится военная база.

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Возле лагеря есть немало следов, поскольку там постоянно разгружают военную технику. На территории есть большое количество военных грузовиков (около 700), установлены палатки и размещены солдаты.

Известно, что полигон растянулся на полторы мили и упирается в жилые дома. Журналисты отметили, что во время съемки за ними следили военные.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной. В частности, в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.

В свою очередь в Кремле отреагировали на слова украинской стороны, отметив, что перемещение российских войск у границы с Украиной не должно беспокоить другие страны, поскольку они передвигаются исключительно по территории РФ для защиты своих границ.

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Тем не менее европейское военное командование США решило усилить уровень наблюдения из-за стягивания Россией своих войск к границам Украины.

Впоследствии в Главном управлении разведки Министерства обороны заявили о повышенном уровне военной опасности, учитывая стягивание Россией своих войск к границам Украины.