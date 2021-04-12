Британские СМИ показали лагерь российских военных у границы с Украиной
На место продолжают стягивать технику и военных
Журналисты британского телеканала Sky подготовили видеосюжет, в котором показали лагерь с российскими военными и техникой, недалеко от украинской границы. Об этом сообщает Sky News.
Как отмечается, лагерь российских военных расположен возле железнодорожной станции Масловка, недалеко от Воронежа, где также находится военная база.
Возле лагеря есть немало следов, поскольку там постоянно разгружают военную технику. На территории есть большое количество военных грузовиков (около 700), установлены палатки и размещены солдаты.
Известно, что полигон растянулся на полторы мили и упирается в жилые дома. Журналисты отметили, что во время съемки за ними следили военные.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной. В частности, в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
В свою очередь в Кремле отреагировали на слова украинской стороны, отметив, что перемещение российских войск у границы с Украиной не должно беспокоить другие страны, поскольку они передвигаются исключительно по территории РФ для защиты своих границ.
Тем не менее европейское военное командование США решило усилить уровень наблюдения из-за стягивания Россией своих войск к границам Украины.
Впоследствии в Главном управлении разведки Министерства обороны заявили о повышенном уровне военной опасности, учитывая стягивание Россией своих войск к границам Украины.