Британия предупредила Россию об ответе на враждебные действия

Британский министр Доминик Рааб Фото из открытых источников

Двери дипломатии всегда открыты при готовности демонстрировать лучшую манеру поведения

Британия готова к диалогу с Российской Федерацией. Однако, предупредила ее об ответе на враждебные действия. Об этом заявил в интервью Sky News глава МИД Британии Доминик Рааб.

Он отметил, что двери дипломатии всегда открыты при готовности демонстрировать лучшую манеру поведения.

"Мы должны адаптироваться к новым угрозам, с которыми сталкиваемся, и будем делать это, совершенно четко давая понять России и другим враждебным государствам, что мы будем призывать их к ответственности и заставим платить за злонамеренные действия", - сказал Рааб.

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Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против 14 россиян в рамках инициативы по борьбы против коррупции.