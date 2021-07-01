Бойко: Вместо снижения тарифов и помощи медицине парламент занят политическим мусором

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь" не будет принимать участие во внеочередном заседании парламента, поскольку в повестке нет вопросов, которые сегодня волнуют людей. Об этом Сопредседатель фракции оппозиционеров Юрий Бойко заявил журналистам в Верховной Раде в четверг, 1 июля, передает пресс-служба политсилы.

Он назвал вопросы, вынесенные на внеочередное заседание, "политическим мусором". "Сегодня людей волнуют тарифы, которые снова растут, борьба с эпидемий, бедность, безработица. Если бы эти вопросы были вынесены на внеочередное заседание, то наша фракция, конечно, принимала бы в нем участие", – сказал Юрий Бойко.

По его словам, законопроект об олигархах, который планируется рассмотреть на внеочередном заседании, – абсолютно пустой и направлен на достижение пиар-эффекта. "Власти нужно начать с себя и отделить деньги от политики. Второй момент – не может СНБО, который превратился в тайную канцелярию, определять, кто является олигархом. Вся страна видела это ручное управление на примере, когда накладывали санкции на контрабандистов. Половина попала под санкции, а другая спокойно "работает". В итоге снижения контрабанды не произошло, просто были перераспределены потоки", – отметил политик.

Что касается законопроекта №5600, то он предусматривает дополнительное налогообложение граждан, подчеркнул Юрий Бойко. "Устанавливается земельный налог для участков площадью более 0,5 га, вводится НДС при покупке квартиры. Это дополнительное налоговое бремя на людей. Мы выступаем категорически против этого", – сказал парламентарий.

Сопредседатель фракции оппозиционеров акцентировал, что парламент должен заниматься теми вопросами, которые действительно волнуют граждан. "Мы готовы проголосовать за снижение тарифов, за увеличение финансирования медицины, чтобы побороть эпидемию. За все те вопросы, которые реально направлены на улучшение жизни людей. А в заседаниях, где рассматриваются пустые и вредительские законопроекты, мы принимать участие не будем", – резюмировал Юрий Бойко.