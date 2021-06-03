Бойко: Власть устраивает зрелища без хлеба, пытаясь прикрыть свои провалы

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Власть провалила выполнение своих предвыборных обещаний, поэтому пытается отвлечь внимание общества популистскими инициативами и устраивая преследования неугодных. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в комментарии журналистам в Верховной Раде в четверг, 3 июня., передает пресс-служба политсилы.

По его словам, монобольшинство все так же продолжает игнорировать острые проблемы людей, в повестке дня парламента – второстепенные и популистские законопроекты.

"Законопроект об олигархах – чисто популистский. Какого-то рационального зерна в нем нет. Вместо него нужно принять закон о тех, кто не выполняет предвыборные обещания. Нынешний президент, идя на выборы, обещал снижение тарифов, мир на Донбассе, борьбу с бедностью и т.д. Но ничего из этого не выполнено", – отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Юрий Бойко подчеркнул, что вместо выполнения своих предвыборных обещаний власть устраивает внесудебные расправы над оппонентами, задействуя для этого незаконные механизмы. Выполнение законов и соблюдение Конституции – обязанность власти, но она действует как раз наоборот.

"СНБО не собирался по вопросам борьбы пандемией, по другим важным проблемам. Эта структура превратилась в некую тайную канцелярию, через которую проводятся решения, которые на законных основаниях провести нельзя. Начали с закрытия оппозиционных телеканалов, потом стали отправлять под санкции неугодных. Это незаконный механизм. Уже начинаются иски в европейские суды, Верховный комиссар ООН по правам человека выступил с осуждением подобных действий. То, что СНБО взял на себя функции некого карательного органа, сегодня видят все. Люди понимают, что это просто зрелища без хлеба, которыми пытаются прикрыть провалы власти", – резюмировал Юрий Бойко.