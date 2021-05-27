Бойко: Власть должна немедленно начать подготовку к выборам в 18 ОТО Донбасса и назначить перевыборы мэра Славянска

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Введение военно-гражданской администрации в мирном Славянске – это расправа над местным самоуправлением. Власть должна немедленно начать подготовку к выборам в 18 ОТГ Донбасса и назначить перевыборы мэра Славянска, а не устанавливать диктатуру в мирных городах и селах подконтрольной части Донецкой области. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя подписание президентом указа, который вводит в Славянске военно-гражданскую администрацию, передает пресс-служба политсилы.

"Совсем недавно по иску нашего однопартийца Апелляционный суд признал незаконной отмену выборов в 18 ОТО на Донбассе. Это решение должно было показать власти, что нельзя нарушать права граждан, уничтожать местное самоуправление из-за своих политических амбиций. В любом демократическом государстве власть была бы обязана сделать выводы. Прекратить практику введения военно-гражданских администраций в мирных городах и начать подготовку к местным выборам во всех общинах, где они были отменены. Но вместо того, чтобы вернуться на демократический путь, власть вводит ВГА в Славянске", – отметил Юрий Бойко.

По словам Сопредседателя ОПЗЖ, у этого решения чисто политическая мотивация. Административный произвол стал для Зе-команды основным инструментом борьбы с политическими оппонентами.

"Для введения ВГА в Славянске нет никаких законных причин и оснований. Это полный административный произвол. Под такими же надуманными предлогами можно вводить ВГА в любом украинском городе, где власти не понравится состав местного совета. У этого решения только одна цель и мотив – расправа над политическими оппонентами", – акцентировал народный депутат.

Юрий Бойко подчеркнул, что оппозиция будет добиваться восстановления законности, обеспечения конституционных прав граждан на выборы и местное самоуправление.

"Наше требование к власти остается неизменным: прекратить устанавливать диктатуру в абсолютно мирных городах Донецкой области, назначить и начать подготовку к выборам в 18 ОТО Донбасса, а также перевыборы мэра Славянска. Нынешней власти пора уже понять, что в демократических государствах политические конфликты решают не "люди в погонах", а избиратели на выборах, открыто и цивилизованно", – резюмировал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".