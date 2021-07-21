Бойко: Власть должна найти политическую волю для переговоров о мире

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

"Оппозиционная платформа – За жизнь" выступает за скорейшее возобновление переговоров на высшем уровне для восстановления мира на Донбассе. Об этом заявил Сопредседатель партии Юрий Бойко, передает пресс-служба политсилы.

"Наша политическая сила однозначно выступает за то, чтобы новая встреча лидеров "нормандской четверки" произошла как можно скорее. Мы считаем, что такой саммит позволит оживить процесс мирного урегулирования, который сейчас практически заведен в тупик. Очень снизилась эффективность работы ТКГ в Минске. Поэтому сегодня "нормандская четвёрка" – это основной механизм, чтобы идти к миру", – заявил Юрий Бойко.

По словам Сопредседателя ОПЗЖ, для ускорения начала переговоров необходима политическая воля украинского руководства и осознание того, что без компромисса такой сложный конфликт не решить. А также – понимание необходимости приступить, наконец, к выполнению Минских соглашений, которое за шесть лет не продвинулось дальше первого пункта.

"Переговоры очень нужны, и нужны в первую очередь Украине. Договариваться лучше, чем стрелять. Каждая перестрелка уносит жизни наших граждан. А значит – украинская власть должна найти политическую волю, чтобы сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки. Это ключевое звено в данной истории, без которого ничего не произойдет", – резюмировал Юрий Бойко.