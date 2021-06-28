Бойко: Уважение к Конституции и правам человека должно стать фундаментом для объединения и развития Украины

Обеспечение конституционных прав граждан является основным приоритетом для "Оппозиционной платформы - За жизнь". Уважение к Конституции и правам человека станет залогом мирного и демократического развития Украины. Об этом завил Сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко, поздравляя украинцев с 25-й годовщиной принятия Основного Закона, передает пресс-служба партии.

Политик отметил, что Конституция Украины утвердила демократические принципы построения нашей государственности.

"Закрепила широкие социальные, политические, экономические, культурные права граждан. Создала предпосылки для общественного диалога и единства украинского общества. Страна, которая страдала от нестабильности, политических конфликтов и социально-экономических проблем, получила долгосрочную перспективу развития", – сказал он.

Юрий Бойко акцентировал, что вместе с тем Основной Закон установил жесткие требования для политиков.

"Соблюдение Конституции стало обязательным для политических сил, которые строят Украину-мечту. И наоборот – антинародная политика, разрушающая страну, всегда начиналась с нарушения конституционных норм", – отметил парламентарий.

Сопредседатель партии подчеркнул, что обеспечение конституционных прав граждан является основным приоритетом для "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Сохранение доступной бесплатной медицины и образования. Создание условий для повышения уровня жизни каждой украинской семьи. Защита языковых и культурных прав национальных меньшинств, создание гарантий их свободного развития. Обеспечение свободы слова, мысли, совести и права голоса. Недопущения цензуры и внесудебных преследований украинцев – все это обязанность для ответственных политических сил", – акцентировал Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что Украина должна быть мирный, справедливым, демократическим, правовым государством.

"Страной, в которой уважают Конституцию, права человека и гражданина. Это фундамент для объединения, который предлагает и отстаивает "Оппозиционная платформа - За жизнь"", – резюмировал Сопредседатель партии.